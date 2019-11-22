ATV Müge Anlı Tatlı Sert canlı yayınında Palu ailesiyle ilgili olay itiraf

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programın da geçen sene Palu ailesi uzun süre gündemi meşgul etmiş ve ortaya çıkan gerçekler Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kocaeli'de meydana gelen olayın içinde tecavüz, istismar ve cinayet gibi suçların bulunduğu aile ile ilgili Kocaeli başsavcılığı harekete geçmiş 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Dün görülen Palu ailesi ile ilgili davada ise yeni gelişmeler yaşandı. Bu gün ise Müge Anlı'dan canlı yayında Palu ailesi ile ilgili bir itirafta bulundu.