ATV Müge Anlı Tatlı Sert canlı yayınında Palu ailesiyle ilgili olay itiraf
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert'te geçen yıl Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen esrarengiz Palu ailesi ile ilgili bilinmeyen bir gerçeği Müge Anlı ilk defa canlı yayında açıkladı.
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programın da geçen sene Palu ailesi uzun süre gündemi meşgul etmiş ve ortaya çıkan gerçekler Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kocaeli'de meydana gelen olayın içinde tecavüz, istismar ve cinayet gibi suçların bulunduğu aile ile ilgili Kocaeli başsavcılığı harekete geçmiş 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Dün görülen Palu ailesi ile ilgili davada ise yeni gelişmeler yaşandı. Bu gün ise Müge Anlı'dan canlı yayında Palu ailesi ile ilgili bir itirafta bulundu.
Palu ailesi geçen sene Türkiye'nin gündeminin epey meşgul etmiş sosyal medyaya da damga vurmuştu. Ailenin eniştesi Tuncer Usluer ile başlayan olaylar zinciri karmakarışık bir hal almıştı. Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen 6 kişinin yargılanmasına dün devam edildi. Mahkemede itiraflar ise ard arda geldi.
Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "acı çektirerek kasten öldürme ve öldürmeye iştirak" suçlamaları yöneltilen ve ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istenen Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer ve eşi Emine Ustael, annesi Hava, kardeşleri İsa, Ayşe ve Fatih Palu ile avukatları katıldı.
Duruşmada, maktul Meryem Tahnal'ın oğlu tanık Recep Tayyip Tahnal'ın alınan ifadelerinin mahkemeye gönderildiği belirtildi. İfadesi okunan Tahnal eniştesi Tuncer Ustael'in annesini darbettiğini anlatarak, "Sanıkların hepsinin psikolojisi bozuktu. Annemin vefatından sonra onlardan şiddet gördüm. Daha sonra evden kaçtım. Çocuk Esirgeme Kurumuna sığındım ve orada büyüdüm." ifadesini kullandı. Tuncer'in eşi Emine Ustael de tanık Tahnal'ın ifadelerini kabul etmediğini anlatarak, eşinin kimseyi dövmediğini, zulüm etmediğini aktardı.