ATV Müge Anlı Tatlı Sert canlı yayınında doktorlara dedikleri tepki çekti sebebi bakın ne

Müge Anlı, canlı yayın esnasında yaşadığı sorunu şu sözlerle dile getirdi:

Koronavirüslü hasta olup olmadığını sordum: ''20 yıllık bir hastane, hep gittiğim hastaneyi aradım ve sordum. Sizde ateşli bir hasta var mı? Ben gelip iğne yaptırmak istiyorum ama virüs kapmayayım da yani ya da dışarıda arabada falan mı yapsak çünkü hani yanımda iğneyi yapabilecek biri de var. Kardeşim var yanımda''