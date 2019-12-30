ATV Müge Anlı Tatlı Sert canlı yayında Zeynep Ergül itiraf etti kan donduran detay ortaya çıktı
ATV ekranlarına hafta içi yayınlanan Müge Anlı'nın programında Zeynep Ergül'ün itiraf ettiği Mehmet Muharrem Erbay'ın cinayetinde ceset parçaları ile ilgili bir itirafta Hatice Ergül'den geldi. Olayın her ayrıntısı kan dondurdu.
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'de bir kayıp dosyası cinayet dosyasına dönüştü ve Mehmet Muharrem Elbay'ın vahşice öldürülüp parçalar halinde gömüldüğü ortaya çıktı. Olay ile ilgili olarak Zeynep Ergül, Cahit ve Mustafa Ergül, Zeynep'in eski eşi Ercan Bozkurt dahil 5 kişi gözaltına alınarak tutuklandı. Cinayeti itiraf eden Ercan Bozkurt'dan sonra bir itirafta Hatice Ergül'den geldi. Cinayetin her detayı ise tüyler ürpertti.
Her yerde Müge Anlı'ya çıkacağım cinayeti anlatacağım diyerek kardeşlerini tehdit eden Zeynep Ergül kızını bulmak bahanesiyle programa katıldı. Mehmet Muharrem Erbay olayı da bundan sonra çözülmeye başlandı.
Zeynep Ergül, Mehmet Muharrem Elbay cinayetini kabul etmese de boşandığı eşi Ercan Bozkurt her şeyi itiraf etti. Zeynep Ergül her defasında duyumlarından söz etmiş ve çevresindeki insanlara ise "Evimin yanındaki bahçeye su kuyusu açtık. Ancak orada su çıkmadı. Ben,eşim ve Cahit, Mehmet'in ölüsünü buraya attık. Üzerine de asit döktük arasalar da bulamazlar. Müge Anlı bile aradı bulamadı" açıklamalarını yaptığı ortaya çıkmıştı.
Zeynep Ergül bütün bu suçlamaları reddetmişti. Ancak Zeynep hanımın cinayetin içinde olduğunu eski eşi Ercan Bozkurt ifadesinde her şeyi itiraf etti. Ercan bey cinayetin nasıl işlendiği verdiği ifade de şu sözlerle itiraf etti;