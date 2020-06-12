ATV Müge Anlı Tatlı Sert canlı yayında Levent Karaduman cinayetinde şoke eden itiraf
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı programında 7 yıldır kayıp olan Levent Karaduman'ı arama çalışmalarında canlı yayında sevgilisinin açıklamaları programa damga vurdu. En büyük şüpheli ise Levent Karaduman'ın kuzeni Ali Osman Sepetçi...
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayında 2013 yılından sonra Denizli'de ortadan kaybolan 36 yaşındaki Levent Karaduman aranmaya devam ederken en büyük şüpheli teyzesinin oğlu Ali Osman Sepetçi. Levent Karaduman'ı en son gören kişi ise Manisa'da yaşayan sevgilisi. Sevgilisinin anlattıkları herkesi şoke etti. Peki Levent Karaduman ne oldu? Levent Karaduman cinayete kurban mı gitti? Kuzeni neden bildiklerini saklıyor? İşte Levent Karaduman'ın şüpheli kaybı ile ilgili bütün detaylar...
Denizli'de reklam tabela işi yapan 36 yaşındaki Levent Karaduman yaklaşık 7 yıl önce kayıplara karıştı.
İşe gitmek için evden çıkıp kayıplara karışan 1 çocuk babası Karaduman'ın kaybı ile ilgili hedefteki isim ise iş arkadaşı ve kuzeni Ali Osman Sepetçi.
Sabah evden çıktıktan sonra akşam eve gelmeyen Levent Karaduman'ın annesi oğluna ulaşmak için yeğeni Ali Osman'ı arıyor. Ali Osman, Levent'in İstanbul'a sevgilisine gittiğini söylüyor ve daha sonra 7 ay Levent Karaduman'ın telefonunu kullanıyor. Bu süreçte Levent'in arabasını da satan Ali Osman parayı da bankaya gönderdiğini iddia ediyor. Sonra ise Emniyete verdiği ifadede parayı bankaya değil elden Levent Karaduman'a verdiğini söylüyor.