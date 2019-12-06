ATV Müge Anlı Tatlı Sert canlı yayında Celalettin Polat olayı! Eşi zehirleyip gömmüş
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 10 yıl önce kaybolan Celalettin Polat ile ilgili ortaya atılan iddialar canlı yayında dehşete düşürdü.
ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programanda Haziran 2009'da Erzincan Çayırlı'daki köyünde kaybolan 4 çocuk babası Celalettin Polat arama çalışmaları başlarken dehşete düşüren itiraflar ise arka arkaya geldi. İddialara göre Celalettin Polat eşi tarafından öldürülüp tandıra atıldı. Olayın diğer ayrıntıları ise kan dondurun cinsten.
Olay zincirinin başlangıcı Celalettin Polat'ın kayınbiraderinin geçen sene Erzincan'daki köye tatil için gittiklerinde insan cesedi bulmasıyla başladı. Tandırın bahçesinden çuvalın içinde gömülü şekilde buldukları insan cesedi herkesi dehşete düşürdü.
Ceset bulunduktan sonra İstanbul'da toplanan aile meclisinde ise akıl almaz itiraflar yapıldı. İddialara göre Celalettin Polat'ın eşi çorbasına zehir koyup kocasını öldürdüğünü itiraf etti. 4 ay geçici bir evde tutulan ceset daha sonra getirilip tandıra gömüşmüş.
Olay Jandarmaya bildirildiğinde arama çalışmaları yapan ekipler cesedi bulmadılar. Peki cesede ne olmuştu? Bulunan ceset gerçekten kayıp olarak aranan Celalettin Polat'a mı aitti? Bütün bu soruların cevabı aranırken ortaya başka iddialar atıldı.