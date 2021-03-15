ATV Müge Anlı Tatlı Sert canlı Abdurrahman Çığ çıplak resimleri! Enişte tecavüz etmişti

TÜRKİYE Burdur Doğanbaba köyünde yaşayan Çığ ailesinin başına gelenleri konuşuyor. Hatırı sayılır bir mal varlıkları olan aile, 20 yıllık enişteleri İsa Akman ile kabusu yaşadılar. Sapkın enişte İsa Akman, önce baldızını taciz ediyor, son olayda ise kayın biraderi Abdurrahman Çığ'a tecavüz ediyor. Sadece bu kadar da değil. Palu ailesinden beter denilen olaylar zinciri içinde Suriyeli bir gelin ve taciz vakası da var. İşte Müge Anlı'da ekrana gelen Çığ ailesinin yaşadıkları: