ATV Müge Anlı Tatlı Sert canlı Abdurrahman Çığ çıplak resimleri! Enişte tecavüz etmişti
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında ikinci Palu vakası patladı. Burdur'da yaşayan Abrurrahman Çığ'ın başına gelenler akıl almaz. Eniştesi İsa Akman ormana götürüp tecavüz etmiş. Çıplak resimlerini çekip tehdit etmiş.
TÜRKİYE Burdur Doğanbaba köyünde yaşayan Çığ ailesinin başına gelenleri konuşuyor. Hatırı sayılır bir mal varlıkları olan aile, 20 yıllık enişteleri İsa Akman ile kabusu yaşadılar. Sapkın enişte İsa Akman, önce baldızını taciz ediyor, son olayda ise kayın biraderi Abdurrahman Çığ'a tecavüz ediyor. Sadece bu kadar da değil. Palu ailesinden beter denilen olaylar zinciri içinde Suriyeli bir gelin ve taciz vakası da var. İşte Müge Anlı'da ekrana gelen Çığ ailesinin yaşadıkları:
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ve Tatlı Sert'te yıllarca eniştesi tarafından istismar edilen Abdurrahman Çığ'ın yaşadıkları tüyleri diken diken etti. İddialara göre, ablasının 20 yıllık eşi İsa Akman tarafından maddi ve manevi anlamda istismar gören Abdurrahman Çığ, bir ormanda tecavüze uğradı. İstismar, işkence ve dolandırma iddialarının bulunduğu olay, Türkiye’nin konuştuğu Palu Ailesi’ni hatırlattı. Akılalmaz olaylar zincirinde flaş bir gelişmesi yaşandı. Abdurrahman Çığ'a yapılan şantajın görüntüleri ortaya çıktı.
Hayli karmaşık olan olayları aktarırken sizlere mağdurlar hakkında bilgi verelim. Yukardaki fotoğrafta görmüş olduğunuz kişi Burdur'da yaşamını sürdüren baş mağdur Abdurrahman Çığ. Kendisi 40 yaşında evlenip yuvasını kurmak isteyen biri. Ablasının eşi olan İsa Akman olaya dahil olunca korkunç olaylar zinciri başlamış.
Yukarda fotoğrafını gördüğünüz kişi ise Sevgi Çığ... Sapkın enişte İsa Akman'ın eski eşi... 2.5 ay önce 43 yaşındaki İsa Akman'dan boşanmış. Sevgi Çığ, İsa Akman ile 17 yaşında görücü usülü ile evlenmiş. Biri 19 diğeri 17 yaşında 2 çocukları var. Sevgi'nin kocasıyla ilgili yaşadığı ilk şok bir taciz olayı olmuş. Eşi İsa Akman, evli olan baldızı Havva'ya sarkıntılık yapmış. Baldızı onun yolladığı mektubu eşine gösterince de iki bacanak arasında kavga çıkmış.