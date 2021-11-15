ATV Müge Anlı program avukatı 'Rahmi Özkan bahis sitelerinde 2 milyon dolar kaybetti' iddiası

ATV gündüz kuşağının en güçlü programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert'te danışman olarak görev alan Avukat Rahmi Özkan ile ilgili skandal bir iddia ortaya atıldı. Programa katılan mağdur ve suçlulara verdiği babacan fikirler ve eleştirileriyle tanınan Rahmi Özkan'ın yasa dışı bahis sitelerinde kumar oynayarak 2 milyon dolar kaybettiği sosyal medya kulislerinde yankılanıyor.