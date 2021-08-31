ATV Müge Anlı ilk bölümde Büyükşen cinayetinin azmettiricinin ifadesi ortaya çıktı

ATV ekranlarında gündüz kuşağının izlenme rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezonu bugün başladı. Programın yeni sezondaki ilk gününün 30 Ağustos Zafer Bayramı'na denk gelişi nedeniyle Onuncu Yıl Marşı ile programa giriş yapan Müge Anlı stüdyonun kırmızı balon ve bayraklarla süslendiğini, kendisinin de bu nedenle kırmızı bir elbise ve bayraklarla programa çıktığını belirtti.