ATV Müge Anlı ilk bölümde Büyükşen cinayetinin azmettiricinin ifadesi ortaya çıktı
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert 30 Ağustos Pazartesi yeni sezon ilk bölümü Büyükşen cinayetine ayırıldı. Müge Anlı Büyükşen cinayetinde kafalarda soru işareti bırakan bazı detayları ele aldı. Programda azmettiricinin ifadesi ortaya çıktı..
ATV ekranlarında gündüz kuşağının izlenme rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezonu bugün başladı. Programın yeni sezondaki ilk gününün 30 Ağustos Zafer Bayramı'na denk gelişi nedeniyle Onuncu Yıl Marşı ile programa giriş yapan Müge Anlı stüdyonun kırmızı balon ve bayraklarla süslendiğini, kendisinin de bu nedenle kırmızı bir elbise ve bayraklarla programa çıktığını belirtti.
Müge Anlı programa sanki ilk kez başlıyormuşçasına heyecanlı olduğunu ifade ettiği program açılışında, yeni sezonda yepyeni konu ve olaylarla ekranlarda fırtına gibi eseceğinin sinyalini verdi.
Geride bıraktığı 13 sezonda 3 bin 212 kaybı bulan, 930 aileyi kavuşturan ve 181 faili meçhul cinayeti çözen Müge Anlı, yeni sezonuna Türkiye'nin günlerce konuştuğu Büyükşen cinayeti ile başladı.