ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert'te seks görüntüsü çıkan Nazife Demirel'den itiraf geldi

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Afyonkarahisar'da 23 Ağustos günü şüpheli bir kazada yaşamını yitirdiği iddia edilen Tuncay Demirel'in ölüm nedeni araştırılıyor. 45 yaşındaki Tuncay beyin eşi Nazife Demirel ve yasak aşkı Yasin bey tarafından planlı bir şekilde öldürüldüğü iddia edildi. Nazife Demirel'in Müge Anlı dahil bir çok kişinin gördüğü uygunsuz görüntüleri de iddiaları güçlendirdi. İddiaların odağındaki Nazife ise yasak aşkı ve ölen eşi hakkında herkesi şoke eden itiraflar yaptı.