ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıp Özcan Eren olayında şoke eden ayrıntı
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 22 yaşındaki Özcan Eren'i arama çalışmalarında organ mafyası detayı şoke ederken Müge Anlı canlı yayında çarpıcı bir detaya dikkat çekti..
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 7 Şubat tarihinden beri kayıp Özcan Eren'i arama çalışmaları devam ediyor. Sırlarla dolu şekilde ortalardan kaybolan 22 yaşındaki Özcan Eren'in babasıyla sorunları olduğu öğrenildi. Özcan Eren'in kaçıranlar ise dede Şaban Eren'de 450.000 TL fidye istedi ve organ mafyasından bahsettiler. 20 yaşındaki Özcan Eren'i en son gören kişi ise 50 yaşındaki Veteriner Mehmet bey. Müge Anlı canlı yayında Mehmet Tahta ile Özcan'ın arasında ilişkiye dikkat çekti.
Manisa'nın Soma ilçesinde 7 Şubat tarihinden beri kayıp olan Özcan Eren'i arama çalışmaları devam ediyor. Esrarengiz bir şekilde kayıplara karışan Özcan Eren'in olayında ise şoke eden iddialar ortaya atıldı.
Özcan Eren olay günü arkadaşı ile kaplıcalara tatile gidiyorum diye evden çıktı. Kaplıcalarda 1 gün kalan Özcan Soma'ya geri döndü. Eşyalarını ve arabayı eve bırakan Özcan, kendisine iş ayarlayan Veteriner Hekim Mehmet Tahta ile görüşeceğini söyleyip evden ayrıldı.
Özcan Eren'in kaybolduğu gün yanında olan arkadaşı Taner Uzun da Müge Anlı ekibine açıklamalarda bulundu ve şunları söyledi; "Ayın 6'sında beni aradı kaplıcalara gidelim diye. Kendi arabasıyla gidecektik. Kaplıcaya gittik geldik, sonra yattık uyuduk. Soma'ya döndük. Soma'ya park ettik arabayı ve gitti. Mehmet diye birisiyle görüşeceğini söyledi ve ayrıldı. Mehmet'le araları iyiydi, işe girme durumu vardı. İş arıyordu.