ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıp Özcan Eren olayında şoke eden ayrıntı

Özcan Eren'in kaybolduğu gün yanında olan arkadaşı Taner Uzun da Müge Anlı ekibine açıklamalarda bulundu ve şunları söyledi; "Ayın 6'sında beni aradı kaplıcalara gidelim diye. Kendi arabasıyla gidecektik. Kaplıcaya gittik geldik, sonra yattık uyuduk. Soma'ya döndük. Soma'ya park ettik arabayı ve gitti. Mehmet diye birisiyle görüşeceğini söyledi ve ayrıldı. Mehmet'le araları iyiydi, işe girme durumu vardı. İş arıyordu.