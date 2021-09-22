Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ilginç olay! Ölüm ilanını verip kocaya kaçtı
50 yaşındaki Türkan Günday kendi ölüm ilanını verip kayıplara karıştı. ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 'öldüm' diyen Türkan hanımın peşine düştü. Meğer kocaya kaçmış.
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan ve 25 gündür kayıp olan 50 yaşındaki Türkan Günday’ın kendi ölüm ilanını verdikten sonra Bartın’a evlenmeye gittiği ortaya çıktı. İstanbul Gaziosmanpaşa’da yaşayan iki çocuk annesi Türkan Günday sosyal medya hesabından kendi ölüm ilanını paylaştı. Günday, ‘Cenazeme kaç kişi gelecek?’ paylaşımını yaptıktan ortadan kayboldu. Kendisinden 25 gündür haber alınamayan Günday’ın yakınları Müge Anlı’nın programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’e katıldı.
Camiiyi bile paylaştı
Cenazesinin kaldırılacağı camiyi de paylaşarak okuyanların şaşkınlığını bir kat daha artıran Günday, daha sonra kayıplara karıştı. 25 gündür haber alınamayan iki çocuk annesi kadının yakınları Atv'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına katıldı.
Yayından kısa süre sonra sevindiren haber, telefonla programa bağlanan Songül Kızılçay isimli kadından geldi.
"Yalnızım, ölsem de kimsenin haberi olmayacak..."
Kısa süre sonra telefona programa bağlanan bir kişi Günday’ın evlenmek için Bartın’a gittiğini söyledi. Telefonla bağlanan kadın, "Türkan hanımı arkadaş vasıtasıyla tanıdım. Bir kaç kez görüştük. Evime geldi. Bana, 'İstanbul'dan sıkıldım. Yalnızım. Ölsem de kimsenin haberi olmayacak. İyi birini bulsam evlenirim' dedi.