Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ilginç olay! Ölüm ilanını verip kocaya kaçtı

ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan ve 25 gündür kayıp olan 50 yaşındaki Türkan Günday’ın kendi ölüm ilanını verdikten sonra Bartın’a evlenmeye gittiği ortaya çıktı. İstanbul Gaziosmanpaşa’da yaşayan iki çocuk annesi Türkan Günday sosyal medya hesabından kendi ölüm ilanını paylaştı. Günday, ‘Cenazeme kaç kişi gelecek?’ paylaşımını yaptıktan ortadan kayboldu. Kendisinden 25 gündür haber alınamayan Günday’ın yakınları Müge Anlı’nın programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’e katıldı.