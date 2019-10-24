ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Gülümser Bulut cinayetinde miras detayı

67 yaşındaki Gülümser Bulut Ağustos 2018 de evinde kefenlenmiş bir şekilde yattığı çekyatın altında ölü bulundu. Gülümser hanımın ölüm şekli 1999 yılında yine İzmir'de işlenen Nilgün Kırlı cinayetiyle benzer şekilde işlenmesi dikkatleri akraba Yunus Kahraman'a çevirdi. Ayrıca Yunus Kahraman'ın Özlem Akusta adlı kadının kaybı ile ilgili dosyasının bulunması yeni bir seri katil ile karşı karşıya mıyız sorusunu akıllara getirdi. Gülümser hanımın öldüğünü defalarca eve girip çıkan kızı Hatice Ayhan'ın 3 gün sonra fark etmesi ise diğer ikinci şüpheli olarak dikkatleri üzerine çekti.