ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Gülümser Bulut cinayetinde miras detayı
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında evinde vahşice öldürülen Gülümser Bulut cinayetinde ortaya çıkan miras detayları kafaları karıştırırken cinayet ile ilgili en büyük iki şüpheli ise kızı Hatice Ayhan ve akraba Yunus Kahraman.
ATV'de canlı olarak ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 18 Ağustos 2018 tarihinde İzmir'deki evinde vahşice öldürülen Gülümser Bulut cinayetinin araştırılmaya devam ediliyor. Her geçen gün yeni bilgilerin ve belgelerin ulaşıldığı cinayette seri katil detayı dikkat çekerken ortaya atılan miras iddiası da kafaları karıştırdı.
67 yaşındaki Gülümser Bulut Ağustos 2018 de evinde kefenlenmiş bir şekilde yattığı çekyatın altında ölü bulundu. Gülümser hanımın ölüm şekli 1999 yılında yine İzmir'de işlenen Nilgün Kırlı cinayetiyle benzer şekilde işlenmesi dikkatleri akraba Yunus Kahraman'a çevirdi. Ayrıca Yunus Kahraman'ın Özlem Akusta adlı kadının kaybı ile ilgili dosyasının bulunması yeni bir seri katil ile karşı karşıya mıyız sorusunu akıllara getirdi. Gülümser hanımın öldüğünü defalarca eve girip çıkan kızı Hatice Ayhan'ın 3 gün sonra fark etmesi ise diğer ikinci şüpheli olarak dikkatleri üzerine çekti.
Peki Yunus Kahraman'ın bu cinayet ile ilgilisi nedir? Bu cinayeti Yunus Kahraman tek başına mı işledi yoksa Hatice Ayhan ile birlikte mi işledi? Yunus Kahraman'ın annesi Hatice Huy ile Gülümser Bulut'un miras kavgası gerçek mi? Hatice Ayhan bildiklerini mi saklıyor? İşte bütün soruların cevabı haberimizde.
67 yaşındaki Gülümser Bulut'un cesedi 18 Ağustos 2018 tarihinden naylona sarıldıktan sonra kefenlenip yattığı çekyatın altında kızı Hatice Ayhan ile kuzeni Hacer Huy tarafından bulundu. Cinayeti araştıran Müge Anlı ve ekibi ise tüyler ürperten başka olaylar zinciri ile karşılaştı. Gülümser Bulut'un akrabası Yunus Kahraman'ın Özlem Akusta adlı kadının kaybı ile ilgili teknik takipte olduğu ayrıca 20 yıl önce 1999 yılında ise Nilgün Kırlı'yı öldürdüğü öğrenildi. Asıl dikkat çeken unsur ise iki cinayetinde benzer şekilde işlenmiş olmasıydı.