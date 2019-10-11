ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert'te canlı yayında Melike Özmen aldatan eşinden karaciğerini geri istedi!

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bu gün yaşanan ilginç olay sosyal medyada gündem oldu.Hasta eşine karaciğerini veren Melike Özmen, eşi iyileştikten sonra onu aldattığı için karaciğerini geri istediğini canlı yayında belirtti. 12 yıllık eşi tarafından aldatıldığını ve karaciğerini isteyen genç kadının canlı yayındaki söylemleri ise herkesi ekrana kilitledi. "Kalbim çok kırıldı, ondan intikam almak istiyorum" diyen genç kadınını canlı yayına bağlanan eşi bakın neler söyledi.