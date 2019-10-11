ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert'te canlı yayında Melike Özmen aldatan eşinden karaciğerini geri istedi!
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te programında 12 yıllık hasta eşine verdiği karaciğerini isteyen Melike Özmen sosyal medyaya damga vururken aldatan eş Ekrem Özmen bakın ne söyledi
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bu gün yaşanan ilginç olay sosyal medyada gündem oldu.Hasta eşine karaciğerini veren Melike Özmen, eşi iyileştikten sonra onu aldattığı için karaciğerini geri istediğini canlı yayında belirtti. 12 yıllık eşi tarafından aldatıldığını ve karaciğerini isteyen genç kadının canlı yayındaki söylemleri ise herkesi ekrana kilitledi. "Kalbim çok kırıldı, ondan intikam almak istiyorum" diyen genç kadınını canlı yayına bağlanan eşi bakın neler söyledi.
Müge Anlı'nın bugünkü programında yaşanan Melike Özmen olayı izleyiciyi ekrana kilitledi. Melike Özmen isimli genç kadın, 12 yıllık eşine hasta iken karaciğerini verdi. Eşi ise iyileştiği ilk andan itibaren Melike Özmen'i aldatmaya başladı. Bunu öğrenen genç kadın ise canlı yayından eşine verdiği karaciğerini geri isteyince herkes şoka girdi. Genç kadın kalbinin çok kırıldığını ve ondan intikam almak istediğini belirtmesi gündeme damgasını vurdu.
Melike Özmen olayı nedir?
Melike Özmen, 6 aylık ömrü kaldığı söylenen eşine hiç düşünmeden yıllar önce karaciğerini verdi ancak karaciğer nakli yapılan eş de iyileşir iyileşmez Özmen'i aldatı. Aldatan eş bir gün Melike Özmen'in karşısına çıkıp onu sevmediğini ve evden gitmesi gerektiğini söyledi. Yani evli olduğu, karaciğerini aldığı eşini evden kovdu.
Evden ayrılmak zorunda kalan Melike Özmen'in ardından aldatan eş hamile sevgilisiyle hiçbir şey olmamış gibi o evde yaşamaya başladı. Boşanması için eski eşi ve sevgilisi tarafından tehdit edilen Melike Özmen de şimdi karaciğerini geri istiyor.