ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yayına başlama tarihi belli oldu!
ATV yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayına başlama tarihini Müge Anlı açıkladı bakın ne dedi.
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı koronavirüs (COVID-19) nedeniyle yayına ara vermişti. Programın başlayacağı tarihi Müge Anlı açıkladı. Müge Anlı, Yüksel Aytuğ'a konuştu programı hakkında merak edilenleri açıkladı, eleştirilere cevap verdi.
Koronavirüs salgını nedeniyle ATV'deki programı yayından kaldırılan Müge Anlı’dan konuya ilişkin açıklama geldi. Anlı, programın başlama tarihini de açıkladı.
"Yayından kalkmasına şaşıranlara şaşırıyorum"
Yüksel Aytuğ'a konuşan Müge Anlı, "Programın yayından kaldırılmasına şaşıranlara şaşırıyorum. Ülkede şehirlerarası ulaşım yok, sokağa çıkma yasakları var. Müthiş tedbirler alındı. Benim stüdyoma her gün Türkiye'nin her yerinden 50 kişinin girip çıkması lazım.
-Ben oradaki ileri yaşta olan danışmanlarımı bile kullanamıyorum sokağa çıkma yasağından dolayı. Ben tek başıma orada çıkıp ne yapacağım. Benim programlarım öyle video konferanslarla, uzaktan yapılabilecek bir program değil ki" dedi.