ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programının avukatı Rahmi Özkan öldü mü? Müge Anlı duyurdu
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programının avukatı Rahmi Özkan öldü mü? Müge Anlı'nın sunduğu programın sezon finali ile ekranlara ara vermesinin ardından avukat Rahmi Özkan'ın öldüğü iddiası sosyal medyayı karıştıdı. Rahmi Özkan'ın son durumuyla ilgili Müge Anlı'dan açıklama geldi.
ATV'de yayınlanan gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından, Müge Anlı'nın kendi adıyla sunduğu programındaki ekipte yer alan avukat Rahmi Özkan'ın vefat ettiği haberleri sosyal medyayı karıştırdı. Çıkan haberlere ise Müge Anlı'dan cevap geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Anlı, iddiaları yalanladı..
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Sosyal medyada en çok konuşulanlardan biri olan iddialara Müge Anlı'dan cevap geldi.
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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Anlı, iddiaları yalanladı..
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İşte Müge Anlı'nın sosyal medyadan yaptığı o paylaşım....
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