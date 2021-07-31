ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programının avukatı Rahmi Özkan öldü mü? Müge Anlı duyurdu

ATV'de yayınlanan gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından, Müge Anlı'nın kendi adıyla sunduğu programındaki ekipte yer alan avukat Rahmi Özkan'ın vefat ettiği haberleri sosyal medyayı karıştırdı. Çıkan haberlere ise Müge Anlı'dan cevap geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Anlı, iddiaları yalanladı..