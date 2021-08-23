ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor işte yeni sezon tarihi

ATV ekranlarının ve gündüz kuşağının en sevilen programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert’in yeni sezonu için Müge Anlı'dan müjdeli haber... Anlı, Instagram hesabından paylaşımda bulundu ve paylaşımına "Kavuşmamıza çok az kaldı... Allah'ın izniyle 10 gün sonra beraberiz" notunu düşerek programı dört gözle bekleyen sevenlerini heyecanlandırdı.