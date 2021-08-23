ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor işte yeni sezon tarihi
'ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlayacak tarihi ne zaman' sorusu Müge Anlı'nın yaptığı paylaşımla yanıt buldu. Müge Anlı programın başlayacağı tarihi duyurdu.
ATV ekranlarının ve gündüz kuşağının en sevilen programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert’in yeni sezonu için Müge Anlı'dan müjdeli haber... Anlı, Instagram hesabından paylaşımda bulundu ve paylaşımına "Kavuşmamıza çok az kaldı... Allah'ın izniyle 10 gün sonra beraberiz" notunu düşerek programı dört gözle bekleyen sevenlerini heyecanlandırdı.
İşte Müge Anlı Tatlı ve Sert programının yeni sezonuyla ilgili heyecanlandıran paylaşım...
Bu dönem 14. Sezonuyla ATV ekranlarında yerini alacak olan Müge Anlı’nın başlayacağı net tarih açıklandı.
Müge Anlı'nın ardından programın resmi hesabından yapılan paylaşımda da "Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı 30 Ağustos Pazartesi atv'de" ifadelerine yer verildi.