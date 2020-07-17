ATV Müge Anlı cesedi 8'e bölünen Süleyman Akbaba'nın komşusu cinayeti itiraf etti! Karımla bastım
ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan cesedi 8 parçaya bölünmüş şekilde bulunan Süleyman Akbaba'nın komşusu cinayeti itiraf etti ayrıntıları ise dehşete düşürdü.
ATV ekranlarında hafta içi yayınlanan Müge Anlı programında aranan Süleyman Akbaba'nın cesedi 8 parçaya ayrılmış şekilde bulundu. Gözaltına alınan Süleyman Akbaba'nın alt komşusu cinayeti itiraf etti. Komşusu eşi ile birlikte Süleyman Akbaba'yı yakalayınca cinnet geçirdiğini itiraf etti ve öldürdüğünü itiraf etti. Olayın ayrıntısı Müge Anlı canlı yayında açıkladı. Cinayetin detayları kan dondururken Süleyman Akbaba'nın eşi Birsen Akbaba canlı yayında bağlanarak programa damga vuran açıklamalar yaptı.
Müge Anlı'da aranan Süleyman Akbaba'nın cesedi salı günü TEM otoyoluna 8 parçaya ayrılmış şekilde bulundu. Cinayette en büyük şüpheliler ise yasak aşk yaşadığı kadınlar ve yakınları üzerindeydi.
Otoyol üzerinde bulunan cesedin Süleyman Akbaba'ya ait olduğunun belirlenmesinden sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş şube müdürlüğü harekete geçti.
48 yaşındaki adamın kaybolduğu günden itibaren tüm şüpheler Müge Anlı canlı yayında gündeme gelen yasak ilişkileri işaret ediyordu. Polis Süleyman Akbaba ile aynı apartmanda yaşayan Alparslan ve eşi Nubar ile iki iş arkadaşını gözaltına aldı.