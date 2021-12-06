ATV Müge Anlı canlıda pideciye kaçan eşini arayan Serkan Kıyak sinir krizi geçirdi!

ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü canlı yayınında sunucu Müge Anlı'yı bile şoke eden bir olay yaşandı. Kayıp eşini aramak için Müge Anlı’ya gelen Serkan Kıyak isimli şahıs, canlı yayında sinir krizi geçirdi! Müge Anlı ekibi tarafından bulunan Zehra Kıyak eşiyle görüşmek istemediğini dile getirince Serkan Kıyak canlı yayında kendini yerlere atarak ağladı. Kendisini yerden yere çarpan Kıyak'ı stüdyodaki görevliler zor tuttu.