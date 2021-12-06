ATV Müge Anlı canlıda pideciye kaçan eşini arayan Serkan Kıyak sinir krizi geçirdi!
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında kayıp eşi Zehra Kıyak'ı arayan Serkan Kıyak, pideciye kaçtığını itiraf eden eşiyle canlı telefon bağlantısı yaptığı esnada 'Hayır, dönmem' cevabını duyunca sinir krizi geçirerek kendini yerlere attı.
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü canlı yayınında sunucu Müge Anlı'yı bile şoke eden bir olay yaşandı. Kayıp eşini aramak için Müge Anlı’ya gelen Serkan Kıyak isimli şahıs, canlı yayında sinir krizi geçirdi! Müge Anlı ekibi tarafından bulunan Zehra Kıyak eşiyle görüşmek istemediğini dile getirince Serkan Kıyak canlı yayında kendini yerlere atarak ağladı. Kendisini yerden yere çarpan Kıyak'ı stüdyodaki görevliler zor tuttu.
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşananlar herkesi şaşkına çevirdi. Yayına katılan Serkan Kıyak, eşi Zehra Kıyak'tan günlerdir haber alamadığını söyledi. Serkan Kıyak, 4 gün önce Uşak'ta kaybolan eşi Zehra Kıyak'ı bulmak için yardım istedi.
2 yıllık evliliklerinde eşinin birkaç kez başkalarıyla da görüştüğünü söyleyen Serkan Kıyak, başkaları tarafından kandırılıp götürüldüğünü iddia etti.
Canlı yayına gelen telefonla sinir krizi geçirdi
Eşinin daha önce de başkalarıyla görüştüğünü söyleyen Serkan Kıyak, kandırılarak evden gitmiş olabileceğini iddia etti. Eşinin ölü mü diri mi olduğunu bilmediğini söyleyen Serkan Kıyak, canlı yayına gelen telefonla sinir krizi geçirdi.
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