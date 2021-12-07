ATV Müge Anlı canlı yayınında Devlet Bahçeli'den sürpriz tebrik mesajı

'Sizin ödülleriniz milletin kalbinde'

Gülümseyerek mesajı seyircilerine aktaran Anlı, "Öncelikle Altın Kelebek ödülleriyle ilgili az önce reklam arasında kendileriyle de görüştüm, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin bir mesajı var; 'Muhterem Müge Hanım, Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Gündüz Kuşağı ve En İyi Kadın Sunucu Ödüllerini almış olmanızdan dolayı tebrik ediyor başarılarınızın devamını diliyorum.'