ATV Müge Anlı canlı yayınında Devlet Bahçeli'den sürpriz tebrik mesajı
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı 47. Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 2 ödül birden aldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başarılı sunucuya tebrik mesajı gönderdi.
ATV ekranlarında yayımlanan Müge Anlı’nın sunumuyla izleyiciyle buluşan ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programı yeni sezonda da fortona gibi esiyor. 47. Altın Kelebek Ödül Töreni'nde sunucu Müge Anlı programındaki başarısı ile 2 ödül birden kazandı. Altın Kelebek’te iki ödül alan Müge Anlı, sezon açılışında kendisine gelen tebrik çiçekleri ve notları paylaştı. Altın Kelebek'te iki ödül birden alan Müge Anlı, yeni yayın dönemi açılışında MHP Genel Başkanı Bahçeli'den gelen tebrik mesajını canlı yayında okudu. Anlı, Bahçeli'nin tebrik mesajına teşekkürlerini ileterek yanıt verdi.
Anlı, tebrik mesajı gönderen isimlerden birinin de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olduğunu belirtti ve canlı yayında Bahçeli'nin mesajını okudu.
'Sizin ödülleriniz milletin kalbinde'
Gülümseyerek mesajı seyircilerine aktaran Anlı, "Öncelikle Altın Kelebek ödülleriyle ilgili az önce reklam arasında kendileriyle de görüştüm, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin bir mesajı var; 'Muhterem Müge Hanım, Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Gündüz Kuşağı ve En İyi Kadın Sunucu Ödüllerini almış olmanızdan dolayı tebrik ediyor başarılarınızın devamını diliyorum.'
Çok teşekkür ediyorum Sayın Devlet Bahçeli'ye az önce kendisi ile de konuştum; 'Sizin ödülleriniz milletin kalbinde' dedi. Her zaman güzel mesajlarıyla bizi onurlandırıyor." diye konuştu.