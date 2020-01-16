ATV Müge Anlı canlı yayında "Sahte Gelin" ticareti kıtaları aştı

Helve ile birlikte İstanbul'a gelen Mustafa bey bu sırada imam nikahını da yaptı. İstanbul'a geldiğinde 5 bin TL bir bilezik daha adlı. Ancak Helve 10 bin TL daha altın daha istedi.Mustafa beyde durumu olmadığı için altını alamadı. Bunun üzerine Helve yanında 200 TL para ve altınlarla beraber Hatay'a geri döndü.