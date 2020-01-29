ATV Müge Anlı canlı yayında Pınar Kaynak cinayetinde şoke eden tecavüz itirafı!
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Pınar Kaynak cinayetinde 'tecavüz ' itirafı hereksi şoke ederken olay günü ile ilgili bilinmeyen canlı yayında ilk defa açıklandı.
ATV'de yayınlanan Müge Anlı Tatlı Sert programında 16 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon'da vahşice öldürülen Pınar Kaynak cinayeti damga vurdu. Pınar Kaynak'ın, otopsi raporunda 5 kişinin sperm örneği bulunmuştu. Defalarca tecavüze uğrayan ve boğazı kesilerek katledilen 24 yaşındaki Pınar Kaynak'ın arkadaşının canlı yayında tecavüz itirafı şoke etti. En şüpheli cinayet zanlısı ise Pınar'ın annesinin sevgilisi Arın bey. Cinayet günün ortaya çıkan yeni ayrıntıları ise dehşete düşürdü.
Pınar Kaynak 16 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon'da bir ormanlık arazide işkence edilerek vahşice öldürüldü. Otopsi raporunda ise 5 kişinin sprem bulgusuna ulaştı. Pınar'ın en az beş kişinin tecavüze uğradığı ortaya çıktı. En büyük şüpheli ise Pınar'ın annesi İrfan hanımın sevgili Arın bey. Çıkan DNA testinde ise Pınar'ın vücudunda annesinin sevgilisi Arın'ın tırnak izlerine rastlandı.
Zorla arabaya bindirilirken bağırıyordu
Canlı yayına görgü tanıkları ve Pınar'ın arkadaşının itirafı damga vurdu. Canlı yayına telefonla bağlanan isim vermeyen izleyici olay günün hakkında şu açıklamaları yaptı; "Bu olay Trabzon Maçka yolunda oldu. Trabzon'dan çık 6 km sonra Kutluköy'e dönerken 500 metre ileride Pınar'ın orada ağladığını bağırdığı gördüm. Ben 50 metre mesafedeydim onlara akşam saat 10'dan sonraydı.
-Sonra bir tane araba geldi, arabadan bir tane erkek indi. Pınar'ı bağırta bağırta arabaya bindirdi. O yoldan yukarıya doğur devam ettiler. O gece o bayanı orada öldürmüşler. Ben bir gün sonra haberlerden duydum. Araba bir otomobildi rengini bilemiyorum karanlıktı görmedim. Cinayeti arabadakiler işlemiştir. Bunu ilk defa burada anlattım polise ifade henüz vermedim."