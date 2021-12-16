ATV Müge Anlı canlı yayında Meliha Özsu cinayeti şoku polisler stüdyoyu bastı

ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü canlı yayını ihbar kabul edildi ve Meliha Özsu cinayetiyle ilgili şüpheliler yayın esnasında polislerin stüdyoya gelmesiyle ifadeleri alınmak üzere götürüldü. Anne ve baba canlı yayında yüzleşti, yaşanan gelişmeler üzerine emniyet ekipleri Meliha Özsu'nun babasını ve sevgilisini ifadelerini almak üzere adliyeye götürmeye geldi. Öte yandan iki komşu, Adana Jasat ekiplerine ifade verdi. Mine Hanım eşi ve evlatlarının başı belaya girmesin diye korkup ifade vermediklerini ama şimdi korkmadıklarını Yasin Bey'in bu işin içinde parmağı olduğunu, Müge Anlı'nın bulacağını söyledi. 'Babası şüphelendiği kişilerden neden şikayetçi olmadı' sorusu gündeme gelirken, Müge Anlı, Yasin Bey'in polise gitmek için 3 gün beklediğini, beklemenin amacının eşe dosta sormak olduğunu, Aysel Hanım'a çok kolay ulaşacak olduğunu ama ulaşmamış olduğunu, ulaşmasa bile polise bile gidip annesinde olabilir demediğini, aynı zamanda Şeyho ve iki kişiden de şikayetçi olmadığını vurguladı. İşte detaylar...