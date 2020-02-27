ATV Müge Anlı canlı yayında kayıp üç kız bakın nerede bulundu!

Whatsapp yazışmaları ortaya çıkmıştı

Kızların Isparta'dan Denizli'ye gittikleri tespit edilirken WhatsApp yazışmaları da ortaya çıkmıştı. Müge Anlı, evden kaçan üç liseli genç kızın WhatsApp üzerinden yaptıkları kaçma planına ilişkin mesajları canlı yayında okumuştu. Konuşmalarda kızların kendi aralarında 'Çok uzak oralar', 'İzmir yolu ne taraf oraya kadar gitmemiz lazım', 'Ben korkuyorum ama kararlıyım', 'Bari para biriktirelim', 'Dileniriz' gibi konuşmalar yaptıkları ortaya çıkmıştı.