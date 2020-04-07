ATV Müge Anlı canlı yayında izleyiciyi üzen koronavirüs kararı

TÜRKİYE'de koronavirüs salgını hızla yayılırken ekrandaki programlarda virüse yenik düşmeye başladı. Zahide Yetiş'in Show TV'deki programının ardından ATV'de hafta içi her gün canlı olarak ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı için karar aldı. Program yayına ara verme kararı alırken Müge Anlı bu gün yayınlanan yayında konu ile ilgili bakın açıklama yaptı. Müge Anlı'nın programının canlı olarak ekrana gelmemesi sosyal medyada gündem oldu.