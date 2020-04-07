ATV Müge Anlı canlı yayında izleyiciyi üzen koronavirüs kararı
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı coronavirüs (COVID-19) engeline takıldı. Müge Anlı bakın ne açıklama yaptı.
TÜRKİYE'de koronavirüs salgını hızla yayılırken ekrandaki programlarda virüse yenik düşmeye başladı. Zahide Yetiş'in Show TV'deki programının ardından ATV'de hafta içi her gün canlı olarak ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı için karar aldı. Program yayına ara verme kararı alırken Müge Anlı bu gün yayınlanan yayında konu ile ilgili bakın açıklama yaptı. Müge Anlı'nın programının canlı olarak ekrana gelmemesi sosyal medyada gündem oldu.
Dünyayı etkisi altına alan hızla yayılan koronavirüs, Türkiye'de de etkisini hızla göstermeye devam ediyor. Virüs nedeniyle bir çok dizi ve program yayına ara kararı verirken bir açıklamada Müge Anlı'nın programından geldi.
Canlı olarak ATV ekranlarında hafta içi her gün 10:00-13.00 arası ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ekranlara koronavirüsten dolayı ara vermek zorunda kaldı.
Bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert bant yayında özel bölüm ile ekrana geldi. Programa ara verme kararını Müge Anlı yayınlanan özel bölümde açıkladı ve şunları söyledi;