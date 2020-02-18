ATV Müge Anlı canlı yayında Barış Manço adını kullanmak istedi tepki aldı
ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, evden kaçtığını iddia ettiği 19 yaşındaki kızını aramaya gelen Abdullah Arslanoğlu, Barış Manço'nun adını kullanmak isteyince tepki aldı.
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına, Abdullah Arslanoğlu Balıkesir'den 2019 yılının Ağustos ayında kayboldu 19 yaşındaki kızı Burçak Arslanoğlu'nu bulmak için katıldı. Baba Arslanoğlu, kızının Enes isimli kişi tarafından zorla alıkonulduğunu iddia ederek Müge Anlı'nın programında yardım istedi. Abdullah Arslanoğlu canlı yayında olayı farklı anlattı ve Barış Manço'nun adını kullanarak kendi aklamak istedi ancak gerçek bambaşka çıktı.
Kayıp Burçak Arslanoğlu'nun babasının iddiasına göre, Enes isimli şahıs, Burçak'a, cinsel istismarda bulunmuştu. Burçak kaybolduktan sonra Malatya'da olduğu öğrenildi. Ancak 19 yaşındaki genç kadının, emniyete verdiği ifade, kendi isteğiyle orada yaşadığı yönündeydi. Kaybın kızın babası Abdullah Bey, kızının zorla alıkonulduğu için böyle bir ifade verdiğini düşünüyor.
Burçak kaybolduktan bir hafta sonra babası Abdullah Bey'i kızının iş yerindeki bir arkadaşı aradı. Burçak ile Enes'i otelin bahçesinde gördüğünü, Enes'in, Burçak'a: "Benimle gelmezsen babana söylerim" şeklinde konuştuğunu anlattı. Abdullah Bey, kızının çalıştığı otelin müdürü Ceren Hanımla da konuştu. Otel Müdürü de kayıp Burçak'ın, Enes isimli şahısla birlikte otelden ayrıldığını söyledi.
"Yılın annesi seçilmiştim"
Çocuklarına yıllarca yalnız baktığını söyleyen Abdullah Arslanoğlu, "Yaşadığımız yerde kadınları koruma derneğine üye tek erkektim. Beni çok sevelerdi. Kızlarım da benimle gelirdi. Kızlarıma orada arkadaşlar da bakardı. Hatta bu hayatımı öğrenen valimiz beni yılın annesi seçmişti." dedi. Çocuklarına annelik ve babalık yaptığını söylerek 6 aydır kayıp olan kızı Burçak Arslanoğlu'nun bulunmasını istedi.