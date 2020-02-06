ATV Müge Anlı canlı yayında akıllara durgunluk veren turşu bidonuyla dolandırıcılık
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında turşu bidonuyla insanları kandıran dolandırıcılık şebekesi Türkiye'nin gündemine oturdu.
ATV 'de yayınlanan Müge Anlı'nın programında turşu bidonuyla dolandırıcılık hikayesi Türkiye'yi hayrete düşürdü. İzmir Konak'ta yaşayan Adile Hanım ve babasının canlı yayına çıkması büyük bir dolandırıcılık çetesi gün yüzüne çıktı. Dolandırıcıların yöntemleri ise akıllara durgunluk verdi. Define avcılığı, sahte dolar, sahte altın, din istismarı...
İzmir Konak'taki Kadifekale Mahallesinde yaşayan 25 yaşındaki Adile Yeşilgöz, geçen sene sosyal medyadan 35 yaşındaki İhsan Çapar ile tanıştı. İhsan bey bir çocuk babası olduğunu eşini kaybettiğini söyledi. Bir yıl boyunca zaman zaman sosyal medya üzerinden Adile hanımla konuştular. İhsan bey ve Adile hanım bu konuşmalardan sonra evlenme kararı aldı ve asıl olaylar zinciri bundan sonra başladı.
"Evin altında define var!"
Adile Yeşilgöz ile evlenmek isteyen İhsan Çapar yanında hoca dediği ağabeyi ve babası olduğunu ifade ettiği kişilerin de tanışmak için alenin evine gitti.İhsan Bey ve hoca olarak tanıtılan kişinin evde büyü olduğunu ve bahçesinde gömü olduğunu öne sürdü.
Yanlarında bir avuç toprak getirdiklerini bu toprağa tuz attıklarını daha sonra bu toprağa bakarak evin altında 500 kiloya kadar altın olduğunu söyledi. Evin içine onlarca bidon ve bu bidonların içine toprak koyup üzerine çarşaf geçirdiler. Bidonların içindeki malzemelerin altına dönüştüreceğini iddia ettiler.