ATV Müge Anlı canlı yayında ağladı Gaziantep'teki madde bağımlısı Sevda Kılıç'ı buldu
ATV canlı yayında Müge Anlı hüngür hüngür ağladı Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibi Gaziantep'te madde bağımlısı 16 yaşındaki Sevda Kılıç'ı günler süren çabalarıyla kaldığı metruk binada buldu. Müge Anlı sevinç gözyaşlarına boğulduğu canlı yayında "Artık duygularımı yaşamak istiyorum, 4 saatlik uykuyla ayaktayım" dedi.
ATV'de canlı yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir aranan Sevda Kılıç bugün bulundu. Müge Anlı Sevda Kılıç için gözyaşlarını tutamayarak canlı yayında hüngür hüngür ağladı. 19 Kasım'da ortadan kaybolmasının ardından hiçbir iz bulunamayan Sevda Kılıç'ın yazdığı mektup ve komşusuna gönderdiği mesajla kafa karıştırmıştı. Günlerdir her yerde aranan Müge Anlı ekibi tarafından metruk binada bulundu. Sevda Kılıç canlı yayında ailesiyle yüzleşirken annesinin feryatları yürek yaktı. Müge Anlı'nın çağrısı üzerine genç kadının tedavi edilmesi ve güvenli bir yere alınması için ekipler harekete geçti. Metruk binada korumasız halde olan ve tedavi olmayı kabul eden Sevda Kılıç, güvenlik ekipleri tarafından kadın sığınma evine götürüldü.
Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında aranan Sevda Kılıç bulundu! Müge Anlı ekibi tarafından bulunan Sevda'nın annesinin feryatları yürek yaktı.
19 Kasım 2021 günü Gaziantep Şehit Kamil'de ailesi ile birlikte yaşadığı evden kaybolan 2 çocuk annesi Sevda Kılıç'a 13 gündür ulaşılamıyordu. Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibi bugün Sevda Kılıç'ı kadın sığınma evine teslim edince Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarını tutamadı.
"4 saatlik uykuyla ayakta durmaya çalışıyorum. Sonra bana diyorlar ki 'Gözü şiş' bilmem ne... Yeter artık. Ben de duygularımı yaşamak istiyorum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.