ATV Müge Anlı canlı yayında ağladı Gaziantep'teki madde bağımlısı Sevda Kılıç'ı buldu

ATV'de canlı yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir aranan Sevda Kılıç bugün bulundu. Müge Anlı Sevda Kılıç için gözyaşlarını tutamayarak canlı yayında hüngür hüngür ağladı. 19 Kasım'da ortadan kaybolmasının ardından hiçbir iz bulunamayan Sevda Kılıç'ın yazdığı mektup ve komşusuna gönderdiği mesajla kafa karıştırmıştı. Günlerdir her yerde aranan Müge Anlı ekibi tarafından metruk binada bulundu. Sevda Kılıç canlı yayında ailesiyle yüzleşirken annesinin feryatları yürek yaktı. Müge Anlı'nın çağrısı üzerine genç kadının tedavi edilmesi ve güvenli bir yere alınması için ekipler harekete geçti. Metruk binada korumasız halde olan ve tedavi olmayı kabul eden Sevda Kılıç, güvenlik ekipleri tarafından kadın sığınma evine götürüldü.