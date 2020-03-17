ATV Müge Anlı canlı yayına Özcan Eren olayında kesik kol detayı şoke etti
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Manisa'nın Soma ilçesinde ortalıktan kaybolan ve bir daha haber alınamayan 22 yaşındaki Özcan Eren ile ilgili ortaya çıkan kesik kol herkesi dehşete düşürdü.
ATV'de ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 7 Şubat tarihinden beri kayıp Özcan Eren'i arama çalışmaları devam ederken bu gün olay ile ilgili yeni gelişme yaşandı. 22 yaşındaki Özcan Eren'in bir anda ortadan kaybolmuş ve dede Şaban Eren'de 450.000 TL fidye istenmişti. 20 yaşındaki Özcan Eren'i en son gören kişi ise 50 yaşındaki Veteriner Mehmet bey. Baraj gölünün yakınında bulunan kesik kol ise olayın akışını değiştirdi. Peki, Müge Anlı'daki kayıp Özcan Eren bulundu mu? Bulanan kesik kol kime ait? Veteriner Hekim Mehmet olayın neresinde? Özcan Eren kaybıyla ilgili şoke eden gelişmeler haberimizde.
İsmail ve Hatice Eren çifti, şubat ayında Manisa Soma'dan kaybolan 22 yaşındaki oğulları Özcan Eren'i bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Özcan Eren'in dedesi Şaban Eren'in evine bırakılan bir fidye mektubu ise dikkat çekmişti.
450 bin lira istendiği yazan fidye mektubunda kullanılan ifadeler, Müge Anlı ve program yorumcuları tarafından çocukça bulunmuştu ancak son gelişmeler ardından mektubun hedef şaşırtmak için yazıldığı ortaya çıktı. Bütün bu gelişmeler yaşanırken barajda bulunan kesik kol ise olayın seyrini değiştirdi.
Kesik kol Özcan Eren'e mi ait?
Cumartesi günü ise Manisa'da Sevişler Baraj Gölü'nün kıyısında kesik insan kolu bulundu. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine Soma Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede insan kolunun bir erkeğe ait olduğu belirlendi.