ATV Milyoner'de stüdyo buz kesti yarışmacı şok oldu: Hepimizin gözü önünde oldu
'Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yaşananlar sosyal medyada alay konusu oldu.
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışması, dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. 'Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan yeni bölümüne Zerrin Pervane isimli yarışmacı damgasını vurdu.
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Pervane, yarışmada sorulan ilk soruda başarılı bir performans sergilerken sonraki soruda hüsrana uğradı.
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Yarışmacıya ikinci soruda "Daksil genellikle hangisiyle yazarken yapılan yazım hatalarını düzeltmek için kullanılır" sorusunu yöneltildi.
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