ATV Milyoner'de stüdyo buz kesti yarışmacı şok oldu: Hepimizin gözü önünde oldu

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışması, dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. 'Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan yeni bölümüne Zerrin Pervane isimli yarışmacı damgasını vurdu.