ATV Kuruluş Osman'ın yeni transferi Ediz Hun takipçilerini böyle uyardı

Peki, Ediz Hun kimdir?

Ediz Hun, 1940 yılında İstanbul Cihangir’de Adnan – Neşvet çiftinin tek çocukları olarak Alman Hastanesi’nde dünyaya geldi. Çerkez olan babası makine mühendisi, Rumeli (Macaristan) göçmeni olan annesi ise felsefe öğretmeniydi. İstanbul’da Avusturya Lisesi orta okulunu bitirdi ve Atatürk Erkek Lisesi’nden mezun olduktan sonra dört sene Almanya’daki Würzburg Üniversitesi’ne Diş hekimliği tahsiline devam etti.