ATV Kuruluş Osman'ın yeni transferi Ediz Hun takipçilerini böyle uyardı
ATV Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Bey karakterine hayat vereceği konuşulan usta oyuncu Ediz Hun, Instagram hesabından takipçilerini uyardı.
Engin Altan Düzyatan'ın Kuruluş Osman dizisine gelmesi beklenirken kulislerde konuşulan hatta anlaşıldığı söylenen Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Ediz Hun, sahte Twitter hesabı nedeniyle takipçilerini, Instagram hesabından uyardı.
Hun, kısa bir süre önce Twitter'da adı kullanarak açılan bir hesabın kendisine ait olmadığını belirtti. Instagram'dan konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 79 yaşındaki Ediz Hun, şunları söyledi:
- "Twitter'da hesabım yoktur. Son günlerde adıma açılmış olan Twitter hesabı bana ait değildir. Bu kişilere itibar etmeyiniz."
Peki, Ediz Hun kimdir?
Ediz Hun, 1940 yılında İstanbul Cihangir’de Adnan – Neşvet çiftinin tek çocukları olarak Alman Hastanesi’nde dünyaya geldi. Çerkez olan babası makine mühendisi, Rumeli (Macaristan) göçmeni olan annesi ise felsefe öğretmeniydi. İstanbul’da Avusturya Lisesi orta okulunu bitirdi ve Atatürk Erkek Lisesi’nden mezun olduktan sonra dört sene Almanya’daki Würzburg Üniversitesi’ne Diş hekimliği tahsiline devam etti.