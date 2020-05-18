ATV Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın setteki önlemleri anlattı!
ATV'de yayımlanan Kuruluş Osman'da Selcan Hatun karakterine hayat veren oyuncu Didem Balçın, Ayşe Arman'a röportaj verdi. Balçın, karantina günlerinde setteki önlemleri anlatırken, evliliğe de nasıl karar verdiğini ve yönetmeniyle arasındaki diyalogları anlattı.
TRT'nin fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul'dan sonra, ATV ekranlarından izleyiciyle buluşan Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Selcan karakterine hayat veren Didem Balçın, geçtiğimiz gün nişanlısı Can Aydın ile dünyaevine girmişti. Mart ayında nişan yapan çift, Haziran’da düğün planlıyordu. Ancak salgın sonrası tüm planları alt üst oldu.
"Yönetmen ile konuşmam fikrimi değiştirdi": Kuruluş Osman dizisinin yönetmeni Metin Günay ile konuşan Didem Balçın, bu görüşmeden sonra fikrini değiştirdi. Balçın, Metin Günay ile arasında yaşanan konuşmanın ani evliliklerine neden olduğunu anlattı.
Ayşe Arman'a röportaj veren oyuncu Didem Balçın, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Oynadığım Kuruluş dizisinin yönetmeni Metin Günay, 'Ne yaptın düğünü?' diye sorunca, 'Hocam, bu dönem zor. Kışa artık!' dedim. Kızdı bana. Ve şöyle bir şey söyledi: 'Düğün nedir ki? Yeter ki gönüller bir olsun, at imzanı, kur yuvanı…' Düşündüm, haklıydı! Sahip olduğum yuva gibi, yuva kurabileceğim adamı bulmuşum.
Ailesi, aynı benim ailem gibi. Düşünce yapımız, hayata bakışımız, ailelerimize verdiğimiz değer aynı. “Atalım imzalarımızı, kuralım hayatımızı, oturalım evimizde. Her şey eskisi gibi olunca, gider düğünümüzü de yaparız!” dedik. Ve bugün attık imzalarımızı!"