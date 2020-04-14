ATV Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın paylaştı beğeni topladı
ATV ekranlarında yayımlanan Burak Özçivit'in başrolünde olduğu Kuruluş Osman dizisinde Selcan Hatun karakterine hayat veren Didem Balçın, Instagram paylaşımıyla beğenileri topladı.
Kuruluş Osman dizisindeki performansıyla herkesin beğenisini toplayan Didem Balçın, koronavirüs salgını sebebiyle kendisini evde karantina altına aldı. Sosyal medya paylaşımlarına da ağırlık vermeye başladı. Son zamanlarda sık sık paylaşım yapan Balçın, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.
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Sosyal medyadan sık sık paylaşımlar yapan Balçın son olarak bir gününün nasıl geçtiğini yazdı. Didem Balçın paylaşımında şunları söyledi:
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"Günde 2 defa 2 tatlı kaşığı huzur
Aç karnına 1 kaşık mutluluk, 1 tutam neşe, 1 tutam kahkaha karıştırılıp 1 bardak sevgiyle içilecek.
Her gün 1 kitap
1 film''
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''Gün boyunca saat başı 10 dakika hareket
30 dak cardio
Sevdiklerinle houseparty konuşma
Esprili grup mesajlaşması''
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