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ATV Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u Yeşim Ceren Bozoğlu iğne ipliğe döndü

Burak Özçivit'in başrolünde olduğu dizi Kuruluş Osman'da Hazal Hatun'u canlandıran Yeşim Ceren Bozoğlu, yeni paylaştığı fotoğrafın Photoshop'suz olduğunu kanıtladı.

Bir dönem dizi projeleri için çok sık kilo alıp veren Yeşim Ceren Bozoğlu, son olarak mide küçültme ameliyatı olmuş ve zamanla ortaya çıkan değişim görenleri her defasında daha da şaşırtmıştı. Saçlarını da sarıya boyatmasıyla tamamen bambaşka biri haline gelen Bozoğlu, şimdilerde neredeyse iğne ipliğe döndü.

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ATV ekranlarında yayımlanan Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Hazal Hatun karakteri ile adından söz ettiren Yeşim Ceren Bozoğlu, son olarak bir Instagram paylaşımıyla gündeme geldi. Kırmızı bir elbise ile fotoğrafını paylaşan Bozoğlu, bir deri bir kemik kaldığı için takipçileri çoğunlukla fotoğrafın Photoshop'lu olduğunu söyledi. 

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Bozoğlu, fotoğrafın fotoşop olduğu yönündeki eleştirilere sessiz kalmadı. Oyuncu aynı kıyafetle farklı açıdan karesini yayımlayarak ''Fotoşop diyenlere… Elbisenin modeli'' dedi.

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Peki, Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir?

eşim Ceren Bozoğlu, 29 Temmuz 1974 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Macaristan kökenlidir. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur.

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