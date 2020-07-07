ATV Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u Yeşim Ceren Bozoğlu iğne ipliğe döndü

Bir dönem dizi projeleri için çok sık kilo alıp veren Yeşim Ceren Bozoğlu, son olarak mide küçültme ameliyatı olmuş ve zamanla ortaya çıkan değişim görenleri her defasında daha da şaşırtmıştı. Saçlarını da sarıya boyatmasıyla tamamen bambaşka biri haline gelen Bozoğlu, şimdilerde neredeyse iğne ipliğe döndü.