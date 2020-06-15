ATV Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar'dan olay açıklamalar
Burak Özçivit'in başrolünde olduğu Kuruluş Osman dizisinde Burçin Hatun karakterine hayat veren Aslıhan Karalar, dizinin finaline ve aşk hayatına dair açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti.
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın final öncesinde bir balıkçı çıkışı görüntülenen Aslıhan Karalar, basın mensuplarıyla kısa bir sohbet etti. Kuruluş Osman dizisinin sezon finali hakkında açıklama yapmaktan kaçınan Karalar, diziyle ilgili yapımcıdan gelecek her türlü değişikliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.
Aslıhan Karalar, koronavirüs korkusu taşıdığı için henüz tatil planı yapmadığını belirtti, "Biraz korkuyorum ailemle yaşadığım için" dedi.
Başarılı oyuncu, Bodrum’da bu sezon şezlong fiyatlarının 1000 TL’ye kadar çıkarılmasıyla ilgili, "Duydum. Fazla tabii ki. Gideceğimi düşünmüyorum. Tekneler bu yaz ön planda" ifadelerini kullandı.
TV100'ün haberine göre, Aslıhan Karalar erkek arkadaşının olmadığını da sözlerine ekledi:
"Yok, erkek arkadaşım yok. Aileden dolayı yorum yapmam doğru olmaz."