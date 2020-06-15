ATV Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar'dan olay açıklamalar

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın final öncesinde bir balıkçı çıkışı görüntülenen Aslıhan Karalar, basın mensuplarıyla kısa bir sohbet etti. Kuruluş Osman dizisinin sezon finali hakkında açıklama yapmaktan kaçınan Karalar, diziyle ilgili yapımcıdan gelecek her türlü değişikliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.