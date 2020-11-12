ATV Kuruluş Osman'ın Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez dizi için imajını yeniledi

TRT 1'de yayımlanan Diriliş Ertuğrul dizisi ile başlayan yolculuğuna Kuruluş Osman dizisiyle devam eden Nurettin Sönmez, uzun saçlı imajıyla biliniyordu. Sönmez, Kuruluş Osman dizisi için saçlarını kazıttı. Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Bamsı Beyrek karakteri ile gönüllere taht kuran Nuretin Sönmez saçlarına kıydı.