ATV Kuruluş Osman'ın Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez dizi için imajını yeniledi
Nurettin Sönmez'in Diriliş Ertuğrul ile başlayan dizi macerası Kuruluş Osman ile devam ediyor. Dizinin Bamsı Zeyrek'i son olarak Kuruluş Osman için imajını yeniledi.
TRT 1'de yayımlanan Diriliş Ertuğrul dizisi ile başlayan yolculuğuna Kuruluş Osman dizisiyle devam eden Nurettin Sönmez, uzun saçlı imajıyla biliniyordu. Sönmez, Kuruluş Osman dizisi için saçlarını kazıttı. Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Bamsı Beyrek karakteri ile gönüllere taht kuran Nuretin Sönmez saçlarına kıydı.
Uzun yıllardır uzun saçlı halini görmeye alışkın olunan Nurettin Sönmez yeni imajıyla hayranlarını ve dizi izleyicilerini şaşırttı. Sosyal medyadan yeni imajını paylaşan Sönmez'e hayranları olumlu yorumlarda bulundu.
Yeni imajı hayranları tarafından da beğenilen Nurettin Sönmez'in yeni imajına beğeni yağdı. Üstelik Sönmez'in yalnızca Türk hayranları değil yabancı sevenleri de yorum yağdırdı.
Nurettin Sönmez: 24 Temmuz 1978 yılında İstanbul'da doğan Nurettin Sönmez, eğitimini İstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır.