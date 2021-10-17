ATV Kuruluş Osman'da Burak Özçivit krizi! Set çalışanları 'küfür'den şikayetçi oldu!

"Gözlerimizin içine bakarak küfür etti"

Müştekilerden A.Ö., dizi setinde kamera asistanı olarak çalıştığını söyleyerek, "Olay günü ben de çalışıyordum. Dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, içinde bulunduğu çadırdan çıkarak biz set görevlilerinin olduğu yere doğru, tek tek gözlerimizin içine bakarak küfür etti. Sonra seti terk etti. Hemen geri döndü ve aynı küfürleri bir daha söyledi. Set çalışanları Burak Özçivit'in ettiği küfürleri duyunca şok girdiler ve kimse ağzını açıp tek bir kelime bile söylemedi. Şüphelinin daha önceden de farklı kişilere bu kadar ağır olmasa da benzer hareketleri olmuştur" diyerek oyuncudan şikayetçi olduğunu söyledi. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Burak Özçivit hakkında, "birden fazla kişiye yönelik alenen hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.