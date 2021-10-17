ATV Kuruluş Osman'da Burak Özçivit krizi! Set çalışanları 'küfür'den şikayetçi oldu!
ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman set çalışanlarından Burak Özçivit hakkında suç duyurusu! 4 set çalışanı şikayetçi olarak "Gözlerimizin içine bakarak küfür etti!" iddiasını ortaya attı.
ATV ekranlarının büyük bir heyecanla izlenen dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit'in kendilerine küfür ettiğini ileri süren set çalışanları suç duyurusunda bulundu. Soruşturma çerçevesinde ifade veren Özçivit, sette stresli olduğunu fakat ağzından hiçbir şekilde küfür ve hakaret çıkmadığını belirtti.
Beykoz Riva'da 8 Aralık 2020 tarihinde ' Kuruluş Osman' dizisinin çekimleri sırasında, dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit'in kendilerine küfür ve hakaret içeren sözler söylediğini iddia eden 4 set çalışanı, Özçivit hakkında suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Özçivit, "Set ortamının stresli olduğu doğrudur ama ağzımdan asla küfür ve hakaret çıkmamıştır. Bu küfürleri edebilecek bir kişi olmadığımı da beni yakinen tanıyan herkes bilir" dedi.
"Gözlerimizin içine bakarak küfür etti"
Müştekilerden A.Ö., dizi setinde kamera asistanı olarak çalıştığını söyleyerek, "Olay günü ben de çalışıyordum. Dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, içinde bulunduğu çadırdan çıkarak biz set görevlilerinin olduğu yere doğru, tek tek gözlerimizin içine bakarak küfür etti. Sonra seti terk etti. Hemen geri döndü ve aynı küfürleri bir daha söyledi. Set çalışanları Burak Özçivit'in ettiği küfürleri duyunca şok girdiler ve kimse ağzını açıp tek bir kelime bile söylemedi. Şüphelinin daha önceden de farklı kişilere bu kadar ağır olmasa da benzer hareketleri olmuştur" diyerek oyuncudan şikayetçi olduğunu söyledi. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Burak Özçivit hakkında, "birden fazla kişiye yönelik alenen hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.
"Ama ağzımdan asla küfür ve hakaret çıkmamıştır"
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Burak Özçivit, "Müşteki olarak adı geçen şahısları oynamış olduğum dizi olan 'Kuruluş Osman' dizisinin set ekibi görevlileri olmasından ötürü tanırım. İddia ettikleri gibi kendilerine kesinlikle hakaret etmedim. Set ortamının stresli olduğu doğrudur. Ama ağzımdan asla küfür ve hakaret çıkmamıştır. Çıkması da mümkün değildir. Bu küfürleri edebilecek bir kişi olmadığımı da beni yakinen tanıyan herkes bilir" dedi.