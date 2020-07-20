ATV Kuruluş Osman'a bomba bir transfer daha Cüneyt Arkın bakın kimi oynayacak
Burak Özçivit'in başrolünde olduğu Kuruluş Osman dizisine bir Yeşilçam ustası daha katıldı. Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da yer almaya hazırlanıyor.
Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde olduğu TRT 1 ekranlarında yayımlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin ardından ATV kanalında dizinin devamı niteliğinde yayımlanmaya devam eden Kuruluş Osman dizisi son zamanlarda kadrosuna kattığı yeni isimlerle anılıyor.
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Diriliş Ertuğrul karakterinin yeniden ekranlara döneceği konuşuldu, hayranlarının baskısıyla Engin Altan Düzyatan'ın oynanması istenendi derken Diriliş Ertuğrul'un bir Yeşilçam ustası olmasında karar kılındı.
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Diriliş Osman'da Engin Altan Düzyatan'ın canlandırdığı Ertuğrul Gazi karakteri, Kuruluş Osman'da yaşlanmış bir halde Tamer Yiğit'te hayat bulacak.
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Kuruluş Osman'a katılan tek Yeşilçam ustası Tamer Yiğit olmadı bir başka bomba isim Kuruluş Osman hayranlarını da heyecanlandırdı.
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