ATV Kuruluş Osman'a bakın kimler dahil oldu 3 bomba transfer birden

Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde ATV ekranlarında yayımlanan, başrolünde Burak Özçivit'in olduğu dizi Kuruluş Osman, son olarak 19. bölümüyle televizyon ekranlarına geldi. Reytingleri alt üst eden dizide en çok dikkat çeken ise yeni oyuncular oldu.