ATV Kuruluş Osman'a bakın kimler dahil oldu 3 bomba transfer birden
ATV'de yayımlanan Kuruluş Osman dizisine Engin Altan Düzyatan beklenirken 3 farklı isim dahil oldu. Kuruluş Osman dizisinin kadrosu giderek genişliyor
Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde ATV ekranlarında yayımlanan, başrolünde Burak Özçivit'in olduğu dizi Kuruluş Osman, son olarak 19. bölümüyle televizyon ekranlarına geldi. Reytingleri alt üst eden dizide en çok dikkat çeken ise yeni oyuncular oldu.
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Burak Özçivit'in hayat verdiği Osman Bey'in amcası rolünü Sezgin Erdemir üstlendi. Kuruluş Osman dizisine Sungur Tekin rolüyle dahil oldu. Kuruluş Osman hayranları tarafından sosyal medyada coşkuyla karşılandı.
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Dündar Bey'in oğlu olarak Bahadır rolüyle ise Çağkan Çulha katıldı. Kayı Obası'nda dengeler değişecek gibi duruyor.
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19'uncu bölümde ayrıca Moğol komutanı Böke rolüyle Atılgan Gümüş de ilk kez seyirci karşısına çıktı.
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