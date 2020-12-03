ATV Kuruluş Osman yıldızı Seray Kaya'nın küfür ve hakaret itirafları olay
Kuruluş Osman dizisinde oynayan Seray Kaya, Nişantaşı'nda kameraların objektifine takıldı. Kaya, hem Kuruluş Osman hem de Kadın dizisine dair açıklamalarla dikkat çekti.
Nişantaşı'nda çiçekçide görüntülenen Seray Kaya, basın mensuplarıyla kısa bir sohbet etti. Çiçekçiyle sıkı bir pazarlık yaparken yakalanan güzel oyuncu, "Lütfen 'cimri' diye yazmayın. Bu çiçekleri arkadaşım için aldım, elim boş gitmek istemiyorum, onunla kahve içmeye gidiyorum" dedi.
Çiçekleri sevdiğini söyleyen oyuncu, "Siz hangi çiçeği seviyorsunuz?" sorusuna, "Hangi kadın çiçek sevmez? Ben daha çok dalında severim ama en sevdiğim kaktüstür. 'Hangi çiçeğe benzersin?' diye sorsalar ben kendimi kaktüse benzetirim. Kaktüsleri o yüzden çok severim, 'en sevdiğim çiçek' diyebilirim" ifadelerini kullandı.
Şu sıralar 'Kuruluş Osman' dizisiyle ekranlara gelen Kaya, "Bu ilk dönem dizim, aslında 'Türkler Geliyor' adında bir film çekmiştik geçen yaz, 'tadı damağımda kaldı' diyebilirim. Biraz farklı rolleri oynamayı tercih ediyorum, tekrara düşmemeye çalışıyorum oyunculuk kariyerimde. Bu dizi de yeniliklere açık, tekrara düşmeyen bir iş" dedi.
Seray Kaya, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Aksiyon ve at binme dersleri alacak olmak beni heyecanlandırdı. Aksiyon sahneleri dışarıdan çok kolay görünüyor ama inanın çok zormuş. Kendimi zorlamak hoşuma gidiyor.''