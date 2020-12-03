ATV Kuruluş Osman yıldızı Seray Kaya'nın küfür ve hakaret itirafları olay

Çiçekleri sevdiğini söyleyen oyuncu, "Siz hangi çiçeği seviyorsunuz?" sorusuna, "Hangi kadın çiçek sevmez? Ben daha çok dalında severim ama en sevdiğim kaktüstür. 'Hangi çiçeğe benzersin?' diye sorsalar ben kendimi kaktüse benzetirim. Kaktüsleri o yüzden çok severim, 'en sevdiğim çiçek' diyebilirim" ifadelerini kullandı.