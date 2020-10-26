ATV Kuruluş Osman yıldızı Seray Kaya'dan estetik itirafı herkesi yanılttı
Kuruluş Osman dizisinde Lena karakterine can veren Seray Kaya, sosyal medya hesabında takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Kaya, "Estetiğin var mı?" soruyla gündeme geldi.
Burak Özçivit'in başrolde olduğu, ATV'de yayımlanan Kuruluş Osman dizisi yeni sezon için birçok oyuncu transferi gerçekleşti.
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Bu isimlerden biri de son olarak geçtiğimiz sezonlarda FOX TV ekranlarında reytingleri zirveden inmeyen dizi Kadın'da başarısıyla adından söz ettiren Seray Kaya oldu.
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Her hafta Çarşamba akşamları ATV'de ekrana gelen dizinin kadrosuna katılan Kaya, Lena karakterine hayat veriyor.
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Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan oyuncu Seray Kaya, Instagram hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı.
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