ATV Kuruluş Osman yıldızı Alma Terziç müjdeli haberi verdi sessiz sedasız evlenmişti

ATV'de yayımlanan Kuruluş Osman dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Alma Terziç'in özel hayatı da sevenlerin merak konusu oldu. Yaklaşık 1 yıldır aşk yaşayan Alma Terziç ve Murat Saraçoğlu, 30 Ocak’ta nikah masasına oturmuş, çiftin evlendiği mart ayında öğrenilmişti.