ATV Kuruluş Osman yıldızı Alma Terziç müjdeli haberi verdi sessiz sedasız evlenmişti
Kuruluş Osman dizisinde oynayan Alma Terziç, yönetmen Murat Saraçoğlu ile ocak ayında dünyaevine girmişti. Alma Terziç, müjdeli haberi verdi.
ATV'de yayımlanan Kuruluş Osman dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Alma Terziç'in özel hayatı da sevenlerin merak konusu oldu. Yaklaşık 1 yıldır aşk yaşayan Alma Terziç ve Murat Saraçoğlu, 30 Ocak’ta nikah masasına oturmuş, çiftin evlendiği mart ayında öğrenilmişti.
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Sessiz sedasız dünyaevine giren çiftten müjdeli haber geldi. Alma Terziç, sosyal medya hesabından 4 aylık hamile olduğunu duyurdu.
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Terziç, göbeğini tuttuğu bir fotoğrafını, ''Gülüyoruz, ağlıyoruz. Zamanı uçuruyoruz. Biz en iyi arkadaşız... 4’üncü ay'' notuyla paylaştı.
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ATV ekranlarında yayımlanan Kuruluş Osman dizisinde Alma Terziç, Sofia karakterine hayat vermektedir.
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