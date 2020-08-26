ATV Kuruluş Osman yeni sezonda bakın kimler var dizisine iki bomba transfer
Burak Özçivit'in başrolünde olduğu Kuruluş Osman dizisine yeni sezonda iki sürpriz isim geldi, dizinin yeni sezon çekimleri de başladı.
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, geçtiğimiz sezonu geride bıraktı yepyeni bir sezonla seyirci karşısına çıkmak için artık gün sayıyor. Haziran ayında sezon finali yapan ve çekimlerine ara verilen dizinin yeni sezon çekimleri başladı. Dizinin takipçileri, yeni sezon için merakla beklerken Kuruluş Osman kadrosuna sürpriz iki isim dahil oldu.
Diziye geçtiğimiz günlerde bir sürpriz isim katılmıştı. Cüneyt Arkın’ın ikinci sezon sürprizi olarak yapıma katılacağı haberlerinin ardından iki sürpriz daha geldi.
Tv 100’ün haberine göre Poyraz Karayel dizisindeki Sefer karakteriyle hafızalara kazınan Kanbolat Görkem Arslan kadroya dahil oldu.
Çukur ve sonrasında Şampiyon dizilerinde yer alan Erkan Avcı da Kuruluş Osman yeni sezon kadrosuna dahil oldu.