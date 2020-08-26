ATV Kuruluş Osman yeni sezonda bakın kimler var dizisine iki bomba transfer

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, geçtiğimiz sezonu geride bıraktı yepyeni bir sezonla seyirci karşısına çıkmak için artık gün sayıyor. Haziran ayında sezon finali yapan ve çekimlerine ara verilen dizinin yeni sezon çekimleri başladı. Dizinin takipçileri, yeni sezon için merakla beklerken Kuruluş Osman kadrosuna sürpriz iki isim dahil oldu.