ATV Kuruluş Osman hayallerini Engin Altan Düzyatan yıktı çağrı yaptı

Şimdilerde ise Engin Altan'ın yeniden saçını ve sakalını kesmesi ise hayranlarının hayallerini suya düşürdü. Bazı Kuruluş Osman izleyicileri, ''Saçını sakalını kesmişsin demek ki diziye gelmeyeceksin, artık izlemiyorum diziyi'' gibi yorumlar yaptı.