ATV Kuruluş Osman hayallerini Engin Altan Düzyatan yıktı çağrı yaptı
TRT'de yayımlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin ardından ATV'de Kuruluş Osman olarak devam eden diziye Engin Altan Düzyatan'ın dahil olacağı iddiaları suya düşmeye başladı. Engin Altan Düzyatan'ın yeni imajı olay yarattı.
Bir döneme damga vuran Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan hayranları, şimdilerde Burak Özçivit'in başrolde olduğu Kuruluş Osman dizisine Düzyatan'ın gelmesini büyük bir heyecanla bekliyor.
Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde yayımlanan Kuruluş Osman dizisinde yer almasını isteyen hayranları her gün daha da Düzyatan'a baskı yapıyor hatta değişen imajını bile diziye bağlıyor.
Son olarak saçını ve sakalını uzatan Engin Altan Düzyatan, hayranlarını harekete geçirmişti. Düzyatan'ın Kuruluş Osman dizisine transfer olacağı iddia edilmiş, bu iddia gündeme bomba gibi düşmüştü.
Şimdilerde ise Engin Altan'ın yeniden saçını ve sakalını kesmesi ise hayranlarının hayallerini suya düşürdü. Bazı Kuruluş Osman izleyicileri, ''Saçını sakalını kesmişsin demek ki diziye gelmeyeceksin, artık izlemiyorum diziyi'' gibi yorumlar yaptı.