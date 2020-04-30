ATV Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Aslıhan Karalar karantinada böyle kutlama yaptı
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın Dünya Güzeli Aslıhan Karalar, karantina günlerinde 21. yaşına bastı. Karalar, yeni yaşında evine gelen çiçekleri sığdıramadı.
2017 yılında Best of the World güzellik yarışmasından birinci olarak çıkan Aslıhan Karalar, şimdilerde herkes tarafından ilgiyle izlenen ATV dizisi Kuruluş Osman'da Burçin Hatun karakteriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Dizinin yıldızı merak edilen isimlerden biri haline de geldi. Son olarak ise yeni yaşını kutladı.
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Koronavirüs sebebiyle ev haricinde kutlama yapamayan güzel oyuncu, geçtiğimiz yıl yapılan doğum günü partisinden kareleri sosyal medya hesabı Instagram'dan yayımladı.
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Dışarda kutlama yapamasa da sevenleri Aslıhan Karalar'ın doğum gününü atlamadı.
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Güzel oyuncu Karalar, kendisine gelen çiçekleri de takipçileriyle paylaştı.
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