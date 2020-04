ATV Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Aslıhan Karalar karantinada böyle kutlama yaptı

2017 yılında Best of the World güzellik yarışmasından birinci olarak çıkan Aslıhan Karalar, şimdilerde herkes tarafından ilgiyle izlenen ATV dizisi Kuruluş Osman'da Burçin Hatun karakteriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Dizinin yıldızı merak edilen isimlerden biri haline de geldi. Son olarak ise yeni yaşını kutladı.