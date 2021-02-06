ATV Kuruluş Osman dizisinin oyuncusu Tolga Akkaya vazgeçilmez karakter oldu!

"Kuruluş Osman" dizisinde, "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filminde ve "Savaşın Efsaneleri" adlı belgeselde başarılarını perçinleyen Akkaya, kendisini şu sözlerle anlatıyor:

"Çocukluğumdan beri hep dövüş filmleri seyrederek büyüdüm. Okul yıllarımda hep filmlerin etkisinde kalıp ders çalışmazdım, dolayısıyla başarılı bir öğrenci değildim.''