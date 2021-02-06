ATV Kuruluş Osman dizisinin oyuncusu Tolga Akkaya vazgeçilmez karakter oldu!
Kuruluş Osman dizisinde Osmangazi'nin Alpleri arasında rol alan Tolga Akkaya, başarının sırrını verdi.
Almanya'nın Frankfurt kendinde 1982 yılında dünyaya gelen, yönetmenlik ve oyunculuk eğitimi almamasına rağmen kendi imkanlarıyla teknik öğrenerek adından söz ettiren gurbetçi Tolga Akkaya başarısıyla ön plana çıkıyor.
"Kuruluş Osman" dizisinde, "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filminde ve "Savaşın Efsaneleri" adlı belgeselde başarılarını perçinleyen Akkaya, kendisini şu sözlerle anlatıyor:
"Çocukluğumdan beri hep dövüş filmleri seyrederek büyüdüm. Okul yıllarımda hep filmlerin etkisinde kalıp ders çalışmazdım, dolayısıyla başarılı bir öğrenci değildim.''
''15 yaşında babam izin vermemesine rağmen gizlice boks kulübüne gitmeye başladım. Bir taraftan çalışarak diğer taraftan da AKTO film şirketini kurarak hayalimi gerçekleştirmek için gayret gösterdim."
"Sevdiğim bir işi yaptığımı için de başarılı oldum. Fiziğim ve savaş sahnelerindeki başarılı oyunumla kabul gördüm.''