ATV Kuruluş Osman dizisinin Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar yeni hedefini açıkladı
Burak Özçivit'in başrolünde olduğu Kuruluş Osman dizisinde rol alan 2017 Best of the World güzellik yarışmasının birincisi Aslıhan Karalar, karantina günlerinde yeni hedefinden bahsetti.
Son zamanlarda sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlar herkesin dikkatini çeken ve magazin gündemine paylaşımlarıyla gelen Aslıhan Karalar, uzun bir sürenin ardından ilk kez dışarı çıktı. Kuruluş Osman dizisinin Burçin Hatun'u basın mensuplarıyla oldukça kısa bir sohbet yapmaktan ise geri kalmadı.
Londra’daki Essex Üniversitesi’nde okuyan eski güzellik kraliçesi, karantina günlerinde Yale Üniversitesi’nin Bütünsel Sağlık, Standford Üniversitesi’nin Yemek ve Sağlık kurslarına online katılma hakkı kazandı.
Aslıhan Karalar, ''Tüm bunların yanı sıra Harvard Üniversitesi için hazırlanıyorum'' diye konuştu.
Öte yandan Karalar, geçtiğimiz günlerde yeni yaşında evde kutlamak zorunda kalmış fakat takipçileri için sosyal medyadan paylaşımlar yapmıştı.