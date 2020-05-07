ATV Kuruluş Osman dizisinin Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar yeni hedefini açıkladı

Son zamanlarda sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlar herkesin dikkatini çeken ve magazin gündemine paylaşımlarıyla gelen Aslıhan Karalar, uzun bir sürenin ardından ilk kez dışarı çıktı. Kuruluş Osman dizisinin Burçin Hatun'u basın mensuplarıyla oldukça kısa bir sohbet yapmaktan ise geri kalmadı.