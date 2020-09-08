ATV Kuruluş Osman dizisine Seray Kaya katıldı Kadın'da Şirin'i oynuyordu

Burak Özçivit'in başrolde olduğu, ATV'de yayımlanan Kuruluş Osman dizisi yeni sezon için birçok oyuncu transferi gerçekleşti ve birbirinden ünlü isimler kadroya dahil oldu. Son olarak geçtiğimiz sezonlarda FOX TV ekranlarında reytingleri zirveden inmeyen dizi Kadın'da başarısıyla adından söz ettiren Seray Kaya katıldı.