ATV Kuruluş Osman dizisine Seray Kaya katıldı Kadın'da Şirin'i oynuyordu
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'a geçtiğimiz sezon reytingleri alt üst eden Kadın dizisinin yıldızlarından Seray Kaya geldi.
Burak Özçivit'in başrolde olduğu, ATV'de yayımlanan Kuruluş Osman dizisi yeni sezon için birçok oyuncu transferi gerçekleşti ve birbirinden ünlü isimler kadroya dahil oldu. Son olarak geçtiğimiz sezonlarda FOX TV ekranlarında reytingleri zirveden inmeyen dizi Kadın'da başarısıyla adından söz ettiren Seray Kaya katıldı.
Seray Kaya şu sıralar ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon "Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı" filminde de rol alan Seray Kaya, bu sezon Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna dahil oldu.
Son olarak ise ikinci sezonunun çekimlerini tüm hızıyla sürdüren ‘Kuruluş Osman’ın kadrosuna usta oyuncu Umut Karadağ katıldı. Karadağ’ın dizide hangi rolü üstleneceği önümüzdeki günlerde açıklanacak.
Yine Kuruluş Osman'a katılan isimlerden biri son olarak Ahmet Yenilmez olmuştu. Yenilmez, ‘Kuruluş Osman’ın ikinci sezonundan itibaren çok konuşulacak sürpriz bir karaktere hayat verecek.