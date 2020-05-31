ATV Kim Milyoner Olmak İster'e Gardırop Fuat damga vurdu! 3 jokerini harcadı
ATV'nin reytingleri alt üst eden yarışma parogramı Kim Milyoner Olmak İster'de 'Gardırop Fuat' sorusu gündeme oturdu.
Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı performansıyla sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, ATV ekranlarında haftada iki gün Cumartesi ve Pazartesi günü yeni formatıyla izleyici karşısına çıkıyor. Dün seyirciyle buluşan yarışmada sorulan bir soru gündem oldu.
Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde geceye "Hangi iki Yeşilçam karakterini aynı oyuncu canlandırmıştır?" sorusu damga vurdu. Yarışmacı dikkat çeken Yeşilçam sorusu için tam 3 jokerini bu soru için harcadı.
Yeşilçam’ın en sevilen isimlerinden biri de iri cüssesi, sinirli halleri, pala bıyığıyla hafızalara kazınan rolleri canlandıran Ünal Gürel’di. Tiyatroya senelerce emek veren Ünal Gürel, Kemal Sunal ile beraber rol aldığı komedi filmleriyle unutulmazlar arasına girdi.
Gürel, özellikle Sakar Şakir filmindeki Gardırop Fuat rolüyle hafızalara kazınmıştı. ‘Gardırop Fuat’ rolüyle unutulmazlar arasına giren Ünal Gürel 2002 yılında yaşamını yitirmişti.