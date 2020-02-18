ATV Kim Milyoner Olmak İster'e 2. soruda elendi geceye damga vurdu
ATV Ekranlarında yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan eski Türk Silahlı Kuvvetleri çalışanı Murat Yasan, 2. soruda elenerek geceye damga vurdu.
ATV Ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'un sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında 2. soruda elen yarışmacı Murat Yasan geceye damga vurdu. Elendiği soru ise herkesi şaşırttı.
Geçtiğimiz akşam yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışma programına katılan, pozitifliği ve enerjisiyle dikkat çeken yarışmacılardan biri olan Murat Yasan elendiği soru ile geceye damga vurdu.
Yasan, 20 yıl kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptı. Çevresi tarafından 'Mercan Dede' lakabıyla da anılan Murat Yasan, 1998 yılından beri sayısız kere paraşüt atlayışı yapıyor ve 2010 yılında ölümden döndü.
2010 yılında paraşüt kazası geçiren Murat Bey'in hayatı o zaman değişiyor. Geçirdiği paraşüt kazası sonrası beyin kanaması geçiriyor ve ölümden dönüyor. 3 gün yoğun bakımda yatıp günlerce hastanede kalıyor. Konuşma, görme bozukluğu derken mucize gibi bir şey oluyor ve iyileşiyor.