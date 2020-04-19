ATV Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 'Göçüşme' ne demek? Merak uyandırdı

ATV ekranlarında haftada iki gün Cumartesi ve Pazartesi günü izleyicilerin karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşamki yayımlanan yeni bölümündeki soru herkesin merakını uyandırdı. Yarışmacı adayı Serkan Bey'in 125 bin TL'lik soru karşısında çekilirken, o soru gündeme oturdu.