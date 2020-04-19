ATV Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 'Göçüşme' ne demek? Merak uyandırdı
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak ister'de yarışmacı adayına sorulan 125 bin TL değerindeki 'göçüşme' sorusu herkesin merakını uyandırdı.
ATV ekranlarında haftada iki gün Cumartesi ve Pazartesi günü izleyicilerin karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşamki yayımlanan yeni bölümündeki soru herkesin merakını uyandırdı. Yarışmacı adayı Serkan Bey'in 125 bin TL'lik soru karşısında çekilirken, o soru gündeme oturdu.
Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı performansıyla sunduğu yarışmada dün sorulan bir soru sosyal medyanın gündemine oturdu. Televizyon başındakilerin araştırılmaya koyulduğu 'göçüşme' sorusu bir anda en çok aranan sözcüklerden oldu.
İşte herkesin aramaya koyulduğu o soru: Türkçedeki dil bilgisi kurallarına göre, hangisi 'göçüşme' tanımına uygun bir örnektir?
A: Biradere "bilader" demek
B: Kirpiğe "kiprik" demek
C: Çarşambaya "çarşanba" demek
D: Pantolona "pantalon" demek
Sorunun doğru cevabı B şıkkı olmasına karşın yarışmacı adayı Serkan Bey, kendisinden emin olmadığı için çekildi.